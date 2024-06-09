نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



يكون عدد المتأهلين في التصفيات النهائية 54 منتخبًا يقسمون على 9 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم جولات ذهاب وعودة.

- اعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية عن الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وحصلت قنوات أون تايم سبورت بموجب ذلك على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل مصر وخارجها.



وشمل الاتفاق ايضًا على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات.



كما تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم، حيث تقوم قناة بين سبورت 1 باذاعة المباريات عبر التردد التالي:



التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

وتعتبر مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية من القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري وتذيع المباريات عبر قناة SSC 1.