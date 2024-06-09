نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة تونس ضد نامبيبا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب تونس الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره ناميبيا مساء اليوم الأحد 9 يونيو 2024 على ملعب "أورلاندو"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة تونس ضد ناميبيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويحتل نسور قرطاج المركز صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في 3 مباريات، فيما يحتل منتخب ناميبيا وصافة الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة تونس ضد ناميبيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORT 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.