نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب السنغال الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة أمام نظيره المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة السنغال ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السنغال ضد موريتانيا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب شيخا ولد بيديا.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع كلا من منتخبات الكونغو، وموريتانيا، وتوجو، وجنوب السودان، بالإضافة إلى منتخب السودان.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، كما سيتم بث مباراة السنغال ضد موريتانيا، عبر قناة SSC Extra 1 HD، بصوت المعلق عيسى الحربين.