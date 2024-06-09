نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة موريتانيا.. جاكسون يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم منتخب السنغال الأول لكرة القدم، بمواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

متى تنطلق مباراة السنغال ضد موريتانيا في تصفيات كأس العالم؟

حيث ستنطلق صافرة مباراة السنغال ضد موريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل منتخب السنغال المتوقع لمواجهة موريتانيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي وموسى نياخاتي وإسماعيل جاكوبس وفودو بالي توريه.

خط الوسط: وإدريسا جانا جاي وبابا مطر سار وبابا جاي.

في الهجوم: إسماعيل سار ونيكولاس جاكسون وعبد الله سيما.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.