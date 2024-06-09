تردد القنوات الناقلة لمباراة نامبيبا ضد تونس في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو نسور قرطاج في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "أورلاندو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي تونس وناميبيا اليوم الأحد في رابع جولات مرحلة المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال العالم.

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تونس ضد ناميبيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل وإذاعة مباراة تونس ضد ناميبيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORT 1HD.

قناة SSC SPORTS HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC SPORTS HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.