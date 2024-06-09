نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ناميبيا في تصفيات المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس على التشكيل الذي سيخوض به ناميبيا مساء اليوم الأحد 9-7-2024 على ملعب "أورلاندو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة تونس ضد ناميبيا اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ناميبيا في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي العابدي، ديلان برون، منتصر الطالبي.

خط الوسط: حمزة رفيعة، نادر الغندور، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: إلياس عاشوري، سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ضد ناميبيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORT 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.