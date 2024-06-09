برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مسؤولي نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع مهاجم نادي ريال مدريد السابق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز مركز الهجوم في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن نادي برشلونة مهتم بشكل كبير جدا بالتعاقد مع النجم بورخا مايورال مهاجم نادي خيتافي الحالي في الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن مسؤولي النادي الكتالوني يخططون للتعاقد مع المهاجم بورخا مايورال هذا الصيف وذلك في حالة بيع المهاجم البرازيلي فيتور روكي.

وكان مايورال انتقل إلى صفوف نادي خيتافي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 من صفوف نادي ريال مدريد بعقد لمدة خمسة مواسم.

وشارك بورخا مايورال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي في 27 مباراة في الموسم الماضي ببطولة الدوري الإسباني وتمكن من تسجيل 15 هدف.