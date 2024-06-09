نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم المصري بشأن مستوى منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام بوركينا فاسو.

وانتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تصريحات مصطفى أبو الدهب

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: أؤيد قرار حسام حسن بالدفع بمحمد الشناوي أمام بوركينا فاسو.

وأضاف: محمد الشناوي يتحمل مسؤولية هدف بوركينا بنسبة 80%، ولكن اللاعب انقذ المنتخب في أكثر من فرصة.

وأكمل: اتوقع خوض منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو بطريقة أداء مختلفة، ومحمد حمدي سيتواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة.

