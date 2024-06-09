نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلتقي ناميبيا مع تونس وموريتانيا مع السنغال وجمهورية الكونغو مع توغو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا) 17:00 ساوتومي وبرينسيب--: -- ليبيريا

20:00 موريتانيا--: -- السنغال

20:00 جمهورية الكونغو--: -- توغو

20:00 جيبوتي--: -- إثيوبيا

20:00 ناميبيا --: -- تونس

تصفيات كأس العالم 2026 (أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي)

01:00 غرنادا --: -- كوستاريكا

01:00 بربادوس--: --هايتي

03:00 برمودا --: -- الهندوراس

05:00 مونسرات--: --بنما