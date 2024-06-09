نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلتقي ناميبيا مع تونس وموريتانيا مع السنغال وجمهورية الكونغو مع توغو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد
تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)
17:00 ساوتومي وبرينسيب--: -- ليبيريا
20:00 موريتانيا--: -- السنغال
20:00 جمهورية الكونغو--: -- توغو
20:00 جيبوتي--: -- إثيوبيا
20:00 ناميبيا --: -- تونس
تصفيات كأس العالم 2026 (أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي)
01:00 غرنادا --: -- كوستاريكا
01:00 بربادوس--: --هايتي
03:00 برمودا --: -- الهندوراس
05:00 مونسرات--: --بنما