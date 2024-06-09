الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلتقي ناميبيا مع تونس وموريتانيا مع السنغال وجمهورية الكونغو مع توغو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة 

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد

تصفيات كأس العالم 2026 (إفريقيا)

17:00 ساوتومي وبرينسيب--: -- ليبيريا            
20:00 موريتانيا--: -- السنغال               
20:00 جمهورية الكونغو--: -- توغو                
20:00 جيبوتي--: -- إثيوبيا          
20:00 ناميبيا  --: -- تونس
تصفيات كأس العالم 2026 (أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي)
01:00 غرنادا --: -- كوستاريكا
01:00 بربادوس--: --هايتي
03:00 برمودا --: -- الهندوراس
05:00 مونسرات--: --بنما

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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