نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صربيا تفوز على السويد بثلاثية دون مقابل وديا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب صربيا على مضيفه السويد بنتيجة 3/صفر في مباراة ودية مساء اليوم السبت.

صربيا تفوز على السويد بثلاثية دون مقابل وديا قبل يورو 2024

وكان منتخب صربيا خسر مباراته الودية الأولى هذا الشهر أمام النمسا بنتيجة 2/1 يوم الثلاثاء الماضي.

ويفتتح منتخب صربيا مشواره في المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 بمواجهة قوية ضد إنجلترا يوم 16 يونيو الجاري ثم يواجه سلوفينيا والدنمارك يومي 20 و25 في الجولتين الثانية والثالثة.

أما منتخب السويد الغائب عن بطولة يورو 2024 فيستعد للمشاركة في بطولة دوري أمم أوروبا التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الأولى بالمستوى الثالث التي تضم أذربيجان وإستونيا وسلوفاكيا.