عاجل.. أهلي جدة يحاول التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - يحاول أهلي جدة، التعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي 2024.

أهلي جدة يحاول التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

وارتبط كيميتش بالرحيل عن الفريق البافاري هذا الصيف، رغم أن عقده لا زال ساريا حتى يونيو 2025.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس، عبر منصة تويتر، إلى أن أهلي جدة جدد محاولاته لضم كيميتش، كما أن رون جورلي الرئيس التنفيذي لأهلي جدة، يحاول بشتى الطرق، ضم اللاعب، الذي يعد هدفا لكبار أوروبا مثل برشلونة ومانشستر سيتي.

وأضافت بوجود اتفاق بالفعل على عقد جلسة بين ممثلي أهلي جدة وجوشوا كيميتش قبل انطلاق منافسات اليورو.

يذكر أن بايرن ميونخ لم يعرف طريق حصد الألقاب في الموسم المنصرم، مع المدرب توماس توخيل.