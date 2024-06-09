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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت، رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الهجوم على لاعبي المنتخب الوطني.

شوبير يهاجم رواد وسائل التواصل الإجتماعي بعد الهجوم على لاعبي المنتخب المصري

وتحدث شوبير عن أزمات مواقع التواصل الإجتماعي في الهجوم على لاعبي الأهلي والزمالك على وجه الخصوص.

موضحًا أن رواد التواصل الإجتماعي وجماهير الأهلي والزمالك يتصيدون لبعضهم البعض وهو الأمر الغير مقبول نهائيا.

وتابع أنا الآخر دخلت في تلك الأزمات رغم دفاعي عن المنتخب المصري ودعمي الشديد للمنتخب الوطني إلا إنه هاجموني بسبب عدم مشاركة مصطفى شوبير مع المنتخب الوطني، وتحدث متعجبا " ما هو المطلوب إذا " كلما تحدثت عن شيء أدخلتموني في صراعات مخالفة لحديثي.

وطالب شوبير من جماهير الأهلي والزمالك ضرورة دعم المنتخب الوطني وعدم شخصنة الأزمات.

