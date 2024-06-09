نجم الزمالك السابق يرد.. هل أخطأ حسام حسن بمشاركة الشناوي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن هبوط معدلات اللياقة البدنية للاعبي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، تسبب في تراجع الأداء الفني في الشوط الثاني.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: كنت أتمنى توظيف محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن، لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى بوركينا فاسو.

وتابع: الهبوط البدني للاعبي المنتخب الوطني، وراء تراجع الأداء في الشوط الثاني، واتوقع تغيير طريقة الأداء في مباراة غينيا بيساو القادمة.

وأكمل: إمام عاشور افتقد للأداء الجماعي، وحسام حسن أصاب بالاعتماد على محمد الشناوي في مباراة بوركينا فاسو.

