نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي | أسماء نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو أون، عن صفقات النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الكشف صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري

وأكد شوبير أن الأهلي أتم التعاقد مع زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة لمدة 4 سنوات.

وتابع، صفقة يحيى عطية الله اقتربت من الحسم، لكنه يوجد خلاف بين وكلاء اللاعب، وفي حالة حل ذلك الخلاف سيتم إنهاء الصفقة على الفور.

وعن موقف يوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، أوضح شوبير أن الصفقة لم تحسم بعد، موضحا أنها مازالت قائمة بين الطرفين.

وأشار إلى أن الميزة في تلك الصفقة أنه سيتم قيد اللاعب وفقًا لجنسيته المصرية، ولكن كولر يرى لاعب أخر ويرغب في التعاقد معه.

ونصح شوبير مسؤولي الأهلي بضرورة اشراك اللاعبين صغار السن من أجل الحكم عليه، وإشراكهم تدريجيًا مع الفريق.

مؤكد أن هناك ثنائي هم أحمد عابدين ومعتز عبد الله لا بد من اشراكهم مع الفريق في قائمة المباريات ودخولهم تدريجيا في مباريات الفريق ان كان ذلك متاحا في بطولة الدوري العام من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة حال تعرض أي لاعب للإصابة.