نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة للجدل من عامر حسين ضد منتقديه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجمهور يجب أن يدعم المنتخب بقوة ولا يكتفي بمشاهدة المباريات وقت هبوط مستوي اللاعبين.

تصريحات عامر حسين

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، أنه معظم اللاعبين من القاهرة وبالتالي فاللعب في المحافظات سيكون أمر رائع ودعم كبير للاعبين.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالمنتخب من فترة وقت فيتوريا وكنا في معسكر في الإمارات وتم تعديلها بناء علي طلبات كباتن المنتخب.

وأكد، أن الأولويات للمنتخب ثم بعد ذلك الأندية التي تمثل منتخب مصر واي تأجيل يكون من خلال هذه الأولويات ومن ينتقد ناس مش سوية ولهم اغراض خاصة.

