نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. محمد صلاح يخرج من قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر صحفية أن القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها وفقًا لأحدث مؤشرات المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، مما أدى إلى خروجه من قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة لعام 2024.

محمد صلاح يخرج من قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة

على الرغم من تقديم صلاح لموسم جيد مع فريق ليفربول، حيث ساهم في 39 هدفًا بين التسجيل وصناعة الأهداف، إلا أن قيمته في سوق اللاعبين انخفضت مقارنة بالموسم الماضي. يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تعرضه لإصابة في منتصف الموسم وتقدمه في العمر.

تشهد القيمة التسويقية لمحمد صلاح تناقصًا مستمرًا عامًا بعد عام. فقد خرج من قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة، التي يتصدرها مهاجم المنتخب السنغالي وتشيلسي الإنجليزي نيكولاس جاكسون، بقيمة 99.3 مليون يورو.

وفقًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية، بلغت القيمة التسويقية الحالية لمحمد صلاح 40 مليون يورو، وهي أقل قيمة يصل إليها منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، عندما انتقل من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.