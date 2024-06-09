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أحمد جودة - القاهرة - أثنى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على المستوى الذي قدمه بيدري أمام أيرلندا الشمالية، إذ أحرز هدفه الدولي الأول، قبل أن يضيف آخر، خلال الفوز الودي الكاسح (5-1) أمس السبت، تحضيرا لبطولة يورو 2024.

مدرب إسبانيا: أستخدم بيدري بشكل مختلف عن دوره في برشلونة

وقال مدرب إسبانيا "تحققت التوقعات التي وضعناها على بيدري وخيسوس (نافاس)، ما فعلاه كان تأكيد الانطباع الذي لدينا بشأنهما".

وتابع: "وجود مستوى عالي من التنافسية أمر جيد، سيصب في صالح الجميع.. نحتفل بذلك ويعطينا ثقة، بأنه بوسعنا الاعتماد على الجميع قبل منتصف الشهر".

وأضاف: "يجدر بي أن أشكر بيدري على سلوكه، وكونه محترفا من الطراز الرفيع، لأنه نموذج للتفوق والتفاني.. هذه مجموعة مميزة من القيم".

واستمر “أثني على ذلك بصفتي مدربه، لأن بيدري كان بحاجة لاكتشاف نفسه، وقد نجح في ذلك.. إنه يوم مهم، لأنه لاعب سيمنحنا أشياء جيدة جدا خلال البطولة، بيدري يلعب في مركز مختلف، عن ذلك الذي يشغله في فريقه برشلونة، حيث يدفع به دي لا فوينتي إلى الأمام أكثر، قرب مناطق المنافسين”.

وأتم "نريده أكثر قربا من منطقة الجزاء، ويلعب بين الخطوط، ويشارك في اللمسة الأخيرة والتسديد.. نعرف قدراته، ونريد الاستفادة منها".