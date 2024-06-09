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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ أن عمل المنقذين على شاطئ بورسعيد لا يتم إلا في وجود شهادة معتمدة وسارية من الإتحاد بعد إجتياز الإختبار العملي والنظري.

رئيس منطقة بورسعيد للإنقاذ: المسألة القانونية عقاب من يعمل دون شهادة

وأضاف "حمص" أن هذا القرار حرصا من المنطقة وبتعليمات من الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي على حياة المصطافين.



وأشار "حمص" أن تقليل حوادث الغرق يأتي تطبيقا لمبادرة " مصر بلا غرقى " والتي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن هذا هو محور إهتمام للمنطقة ومسؤلي الإتحاد.



و أوضح "حمص" أن أي منقذ سيتم إكتشاف عمله على الشاطئ دون شهادة معتمدة وسارية سيتعرض للمسألة القانونية هو والمكان الذي يعمل به.



وإختتم "حمص" أن مجال رياضة الإنقاذ هو جزء أساسي من عمل الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ وفروعه وهو جزء مرتبط بحياة الناس والإهتمام به واجب وطني.

