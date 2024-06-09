نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة من مدير بايرن ميونخ عن انتقال مبابي للريال ومكافأة التوقيع الضخمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

تصريحات مدير بايرن ميونخ عن مبابي

وقال إيبرل بخصوص انتقال مبابي إلى ريال مدريد ومكافأة التوقيع الضخمة: "يمكنك دائمًا أن تصبح شخصًا يسعى إلى الحصول على المال، لكن كل شخص يسعى إلى المال سيصبح تدريجيًا المسمار في نعش كرة القدم".

وتابع: "إذا خرجت كل الأموال من السوق في وقت ما، فلن يتبقى لنا شيء لنتعامل معه".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مئات الملايين. هذا كثير جدًا وفي مرحلة ما تشعر أنه سينفجر. لذلك، في مرحلة ما، سيكون الأمر مفرطًا في التشبع وستتفوق السعودية. هذا لا يجعلني أشعر بحالة جيدة".

وواصل: "يجب أن أقول ذلك لكي نكون منصفين، هذا هو السوق الآن. المال يغادر السوق. ولا يستفيد منه أي نادي. اللاعبون، العائلات، الوكلاء، الجميع يستفيد، لكن ليس الأندية. في الماضي، كانت الأندية تستفيد على الأقل".