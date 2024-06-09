عاجل.. مانشستر يونايتد يستهدف ضم صفقة عربية نارية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب يوسف النصيري في طريقه للانتقال إلى "البريميير ليغ" بداية من الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم صفقة عربية نارية

وفقًا لصحيفة "Manchester United Forever"، يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض إلى إشبيلية من أجل الحصول على خدمات المهاجم المغربي.

ومن المتوقع أن يتراوح العرض المقدم بين 15 إلى 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوسف النصيري حصل على موافقة النادي الأندلسي لبدء المفاوضات مع العملاق الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يقوم مانشستر يونايتد بإرسال عرض رسمي لإدارة نادي إشبيلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يتبقى سوى الرتوش الأخيرة بين الطرفين تمهيدًا لانتقال الدولي المغربي لقلعة الاولد ترافورد بداية من الموسم القادم.