نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صفقة الأهلي تبتعد".. وكيل كوناتيه: لدينا عروض كثيرة من أوروبا والخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ديمتري سيليوك وكيل محمد كوناتي لاعب نادي أخمات جروزني الروسي، عن العروض المقدمة للاعب منتخب بوركينا فاسو، والذي أصبح أحد أهداف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- وكيل كوناتي يكشف وجهة نجم بوركينا فاسو

وقال وكيل محمد كوناتي في تصريحات لقناة "ماتش تي في" الروسية: " الاعب تلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة، خاصة وأن اللاعب غادر روسيا بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري، للانضمام إلى منتخب بوركينا فاسو".

وتابع:" النصف الثاني من الشهر الحالي سيتم بدء مناقشة العروض المطروحة، هاتفي لا يقف عن الاتصال، يوجد العديد من الأندية التي تهتم باللاعب".

وواصل:" الأندية الأوروبية لن تقوم بتقديم أي عروض أو بدء محادثات الا عقب انتهاء منافسات بطولة اليورو القادمة، يريدون مراقبة اللاعبين بشكل أكبر مع منتخاباتها".

وأكمل:" تركيزنا على أن نختار عرض جيد لنادي كبير وراتب ضخم، نريد الجمع بين كرة القدم والمال، كوناتيه يمتلك عائلة كبيرة لذلك بهتم بجمع المال ونمتلك عروض من فرق تنافس في البطولات الأوروبية ولكن بشروط مختلفة ".

وأختتم:" كوناتيه لديه عروض من أندية من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بجانب وفرة كبيرة من العروض الخليجية مثل، السعودية والإمارات وقطر وهذا إذا كنت تريد الذهاب إلى المال، وأغلقنا الباب في وجه عروض من دوريات بلغاريا وصربيا وكرواتيا".

