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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق شطرنج بورفؤاد للسيدات بطولة الدوري العام التي أقيمت بستاد القاهرة الدولي واحتلال بورفؤاد المركز الثالث وحصولهن على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية بعد أداء أكثر من رائع ونتائج مشرفة بعد تخطي ٩ جولات بأقوى المنافسات بمشاركة ١٠ أندية في حضور كابتن مصطفى عكاشة رئيس منطقة القناه للشطرنج.

شطرنج بورفؤاد يحصل على الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية

ويتكون الفريق من اللاعبات: الاء سعيد، چنى جاسر، رغد علاء، فاطمة سعيد، ملك مصطفى، نور أحمد فتحي.

والجدير بالذكر أن بورفؤاد حقق العلامة الكاملة بخمسة مباريات متتالية وحصلن على المركز الثالث ب36 نقطة متعادلًا بالنقاط مع فريق عدلي صاحب المركز الثاني في ثاني مشاركة لهن على التوالي بعد تكوين فريق السيدات ببورفؤاد واللاتي حصلن على المركز الرابع الموسم السابق.

يذكر أن الجهاز الفني للشطرنج مكون من: نادر سعد رئيس الجهاز، السيد السنبارى مدرب، محمد أبو الفتوح إدارى الفريق، ويشرف على النشاط مها كامل عضو مجلس الادارة.