نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..تشافي يوجه رسالة مثيرة لخوان لابورتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه تشافي هيرنانديز المدرب السابق لنادي برشلونة رسالة مثيرة إلى الرئيس خوان لابورتا، عبر من خلالها عن غضبه لإقالته المفاجئة من تدريب البرسا رغم الاتفاق على مواصلة المشوار قبل شهرين من نهاية موسم 2024/2023.

جاءت رسالة تشافي "مقتضبة" بعد مشاركته في مباراة ودية مع منتخب إسبانيا تحت 20 عامًا بمناسبة مرور 25 عامًا على تتويج لاروخا بكأس العالم للشباب، وهي مباراة خيرية بدعم من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتخليد اللقب العالمي الوحيد في رصيد منتخب إسبانيا تحت 20 عامًا.

وسئل تشافي من طرف ديفيد بيرنابيو صحفي صحيفة "سبورت" الكتالونية عما إذا كانت لديه رسالة إلى رئيس برشلونة لابورتا، فأجاب "لا، شكرا".

وكان برشلونة أعلن إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه بعد موسم مخيب للآمال دون ألقاب.

وقال برشلونة في بيان رسمي الشهر الماضي: "أبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة تشافي هرنانديز أنه لن يستمر كمدرب لموسم 2024-2025".

وعُين المدير الفني الألماني هانزي فليك محل تشافي هيرنانديز في منصبه، بعد أن رفض المدير الفني الأسبق لنادي بايرن ميونيخ عدة عروض جادة من أجل تدريب البلوغرانا.