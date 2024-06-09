بفرمان أرتيتا.. أرسنال يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - انضم نادي أرسنال الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع المهاجم المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع النادي الملكي وسط شائعات تؤكد قرب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أرسنال يدخل سباق التعاقد مع المغربي إبراهيم دياز

وكشفت تقارير إنجليزية أن مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، أعرب عن رغبة كبيرة في التعاقد مع النجم المغربي لتعزيز قدرات الفريق الهجومية، وذلك في إطار التحضير للمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم المقبل.

وكان أرسنال قد أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 89 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي المتوج باللقب.