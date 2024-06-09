نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف مصير أجانب الأهلي ومفاجأة بشأن بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من مسألة التعاقد مع مهاجم جديد ومصير اللاعبين الأجانب الحاليين.

شوبير: كولر معجب بمحمد كوناتيه.. وبيرسي تاو قد يستمر

ذكر شوبير عبر برنامجه على راديو "أون سبورت إف إم"، أن الأهلي سيتعاقد مع مهاجم جديد في الفترة الصيفية.

وأضاف قائلًا: "مارسيل كولر كان معجبًا بالمهاجم محمد كوناتيه وطلب التعاقد معه، والاهتمام به استمر حتى منتصف العام الماضي ولكن الأمور توقفت تمامًا، ثم عاد الحديث عن مجددًا ولكن لا يوجد شيء مؤكد".

وتابع: "كولر دائمًا ما ينظر إلى الصفقات الثقيلة حتى عندما تعاقد مع موديست كانت لديه آمال كبيرة في أن يظهر بمستوى قوي".

وحول مصير أجانب الأهلي، قال شوبير: "علي معلول مستمر ولكن هناك احتمال لرفع اسمه من القائمة في الدور الأول من الموسم المقبل، أما التونسي كريستو قد تتم إعارته، ورضا سليم وأليو ديانج متواجدان بشكل طبيعي".

واختتم: "أعتقد أن بيرسي تاو مستمر رغم أن كولر طلب لاعب آخر في مركزه، واللاعب لن يقبل الرحيل بنظام الإعارة ولو غادر سيحصل على عقده".