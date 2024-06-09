نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إندريك يقود البرازيل لفوز قاتل على المكسيك وديًا.. فيديوأهداف المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد مهاجم منتخب البرازيل، إندريك، السامبا لتحقيق فوز قاتل وديًا على المكسيك صباح اليوم، الأحد، في إطار الاستعداد لبطولة كوبا أمريكا.



وأقيمت مباراة البرازيل والمكسيك في ملعب "كايل فيلد" في ولاية تكساس الأمريكية قبل 11 يومًا تقريبًا على انطلاق البطولة.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بسبب الأهداف من كلا المنتخبين حيث تقدم، أندرياس بيريرا، بالدقيقة الخامسة لينتهي الشوط الأول 1-0 لصالح البرازيل.

وفي الشوط الثاني، ضاعف جابريل مارتينيلي النتيجة لتصبح 2-0 في الدقيقة 54 واعتقد الكثيرون أن المباراة تذهب لصالح البرازيل.

ولكن استطاع منتخب المكسيك تقليص الفارق عند الدقيقة 73 من خلال اللاعب، خوليان كوينونس، بل وتعادل جوليرمو مارتينيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أهداف مباراة البرازيل والمكسيك وديًا قبل كوبا أمريكا





ورغم التعادل في هذه اللحظات الأخيرة من جانب المكسيك، إلا أن أندريك مهاجم ريال مدريد القادم كان له رأي آخر حيث سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من، فينيسيوس جونيور.

لتنتهي المباراة بفوز البرازيل استعدادًا لخوض بطولة كوبا أمريكا والتي ستنطلق يوم 20 يونيو وتنتهي في 14 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.