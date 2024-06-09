حمزة القطان يحصل على الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية في منافسات وزن 42 كجم

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أحمد جودة - القاهرة - حصل البطل "حمزة القطان" لاعب الملاكمة بنادي بورفؤاد على الميدالية البرونزية بعد بلوغه نصف نهائي بطولة الجمهورية مواليد 2010 في منافسات وزن 42 كجم والتي أقيمت بمحافظة شرم الشيخ.

حمزة القطان يحصل على الميدالية البرونزية

يذكر أنها الميدالية الشخصية الأولى للاعب بأول مشاركة له ببطولة رسمية وهي بداية مبشرة لبطل جديد من بورفؤاد.

وذلك تحت قيادة الجهاز الفني مكون من:

ك/نادر السحراوي المدير الفني، ك/طارق سليمان مدرب عام، ك/عبده الأمير اداري الفريق،والمشرف العام على النشاط احمد رضوان عضو مجلس الادارة.

