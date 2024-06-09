نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق أمريكي يستهدف ضم قناص برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم ربط النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى بالابتعاد عن برشلونة الإسباني، حيث ظهرت تقارير جديدة تشير إلى اهتمام لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي بالتعاقد معه.

لوس انجلوس جالاكسي يستهدف ليفاندوفسكي

بعد أن نفى ليفاندوفسكي شائعات رحيله إلى الدوري السعودي للمحترفين، أصبح مرتبطًا الآن بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يحاول نادي غالاكسي جذب العديد من النجوم إلى الدوري الأمريكي، وليفاندوفسكي واحد منهم.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الأمريكي يقترب من التعاقد مع ماركو رويس من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال مجانية. بعد ذلك، يسعى غالاكسي للتركيز على جلب ليفاندوفسكي، معتمدين على الصداقة التي تجمع بين ليفاندوفسكي ورويس لإتمام الصفقة.