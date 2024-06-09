نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود إلى مصر؟.. موسيماني يفجر مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني مدرب نادي أبها السعودي والأهلي السابق، جدلا واسعا بعد تصريحاته عن وجهته القادمة، بعد هبوط فريقه من دوري روشن هذا الموسم.

وهبط فريق أبها رسميا هذا الموسم، بعد خسارته في المباراة الأخيرة أمام نظيره نادي الحزم.

- موسيماني يلمح بالعودة إلى مصر

وأكد موسيماني في تصريحاته لمجلة "Soccer Laduma" الجنوب إفريقية:" أنا دائما امتلك عروض لفرق مختلفة في أي وقت".

وتابع:" حتى الآن لدينا عمل داخل نادي أبها، يوجد العديد من الأندية التي تبحث عن مدربين هذه كرة القدم".

وواصل:" المناقشات ستفتح قريبا، يوجد اتصالات من فريق في الشرق الأوسط وجنوب وشمال إفريقيا، بجانب أمريكا'.

وأختتم:" كذلك لدي عروض من كثر والجزائر، بكل تأكيد لقد حققنا دائما إنجازات في بلاد مختلفة".

