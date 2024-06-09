نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتحدى أوروبا.. نجم ريال مدريد مطلوب هذا الصيف رغم أنف مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي الهلال السعودي، على التعاقد مع صفقات خيالية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الزعيم للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم للأندية القادم، في نسخته الجديدة والتي تضم 32 فريق.

ووضع مسؤولي الهلال بعض الأسماء العالمية في مقدمتهم، البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي رودريجو، نجم ريال مدريد الإسباني.

- الهلال يراقب وضع رودريجو

وشنت جماهير نادي الهلال، حملوضخنة على منصة "إكس"، تحش إدارة الفريق على ضرورة حسم صفقة رورديجو، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الجماهير، أن رودريجو، أصبح أحد أولويات تعاقدات الهلال المنتظرة ليكون بديلا لمواطنه ميشايل ديلجادو، الذي تأكد رحيله هذا الصيف.

على جانب آخر، دخل مسؤولي العملاق السعودي، في مفاوضات جديدة مع كيفين دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

