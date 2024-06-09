فريق التايكوندو بالمصري يحقق نتائج متميزة في بطولة الجمهورية للبراعم تحت 8 - 9 أعوام

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق النادي المصري للتايكوندو بقيادة الماستر أحمد متولي نتائج متميزة في بطولة الجمهورية للبراعم تحت 8، 9 أعوام والتي أقيمت بالصالة المغطاة لجامعة حلوان.

فريق التايكوندو بالمصري يحقق نتائج متميزة في بطولة الجمهورية

أضاف إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري، أن الفريق نجح في تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام "بنين" وكذلك المركز الثاني في الترتيب العام "بنات" هذا وقد جاءت نتائج فريق البنين على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية لكل من:

عُدي التابعي، زياد عادل، عبدالله عجيزة، انس اسلام.

المركز الثاني والميدالية الفضية لكل من:

زياد مسعد، ادم منير، انس عمرو.

المركز الثالث والميدالية البرونزية لكل من:

ياسين عوض، ازاد ايهاب.

فيما جاءت نتائج فريق البنات على النحو التالي:

المركز الثاني والميدالية الفضية لكل من:

همسة أنور، سيلين سراج، فيلومينا أبانوب، دانيا أبو العلا.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق التايكوندو بالنادي المصري يتكون من ماستر / احمد متولي رئيسا للجهاز الفني ومعه الجهاز المعاون المكون من: ك / احمد كمال، ك / محمد عبدالحي ، ك / ابراهيم احمد ، ك / دعاء الشاعر ، ك / سهيلة الشاعر ، ك / مازن طنطاوي.