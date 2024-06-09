نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته وكولر يرفض هذا المدافع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الإعلامي أحمد شوبير، بآخر مستجدات صفقات الأهلي الجديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

شوبير: صفقة بلعيد محسومة

قال شوبير في برنامجه عبر راديو "أون سبورت إف إم": "فيما يخص الجزائري زين الدين بلعيد فسوف ينتقل إلى الأهلي لمدة 4 سنوات، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل والتوقيع الرسمي».

وتابع: "المغربي يحيى عطية الله فالصفقة كانت شبه محسومة لكن ما أدى لتوقف الصفقة هم الوكلاء لإن الأهلي اتفق مع وكيل محدد وبعد ذلك ظهر وكيل آخر للاعب في الصفقة فالأمور توقفت وكل شيء وارد".

وأضاف: "المدافع القطري ذو الأصول المصرية يوسف أيمن، الصفقة غير محسومة، ومسؤولو الأهلي يروا إن ميزة اللاعب تكمن في قيده محليًا لكن كولر غير مقتنع باللاعب بشكل تام وعنده بعض التحفظات".

وعن صفقة البوركيني محمد كوناتيه، قال: "الاهلي سيتعاقد مع مهاجم جديد دون شك ولكن المفاوضات توقفت مع اللاعب في وقت سابق وعادت الآن ولا زالت الصفقة غير مؤكدة".