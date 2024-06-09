انت الأن تتابع خبر الأهلي القطري يحدد مبلغ مليون دولار للاستغناء عن يزن النعيمات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت إدارة النادي الأهلي القطري إلى أن الهداف الأردني يزن النعيمات تلقى في الآونة الأخيرة، عدة عروض احترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في أعقاب تألقه الملحوظ في بطولة كأس آسيا 2023، بحسب الصحف القطرية.

وأعلنت إدارة النادي، عن تمسكها بنعيمات، مؤكدة رغبتها في استمراره، خاصة وأنه من الركائز الأساسية في خط الهجوم، لكنها حددت مبلغا بقيمة مليون دولار كشرط جزائي من أجل الاستغناء عن خدماته لأي ناد آخر.

وكشفت إدارة النادي الأهلي، أنه في حالة إصرار اللاعب على الرحيل إذا تلقى عرضا جادا، فلن يقبل النادي بأقل من مليون دولار قيمة الشرط الجزائي، للتفريط في خدماته.

ويرتبط النعيمات، مع النادي الأهلي بعقد ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وكان النادي الأهلي القطري، قد تعاقد رسميا مع مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات قادما من نادي سحاب، حيث شكل أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية أواخر عام 2021.

وأنهى النادي منافسات بطولة الدوري في المركز العاشر بجدول الترتيب، برصيد 23 نقطة من الفوز في 7 مباريات، والخسارة في 13 مباراة، وهو يتطلع للظهور بمستوى أفضل في الموسم الجديد لذلك لا ينوي التفريط في أي من محترفيه وأبرزهم يزن النعيمات.