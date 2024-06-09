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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود إختلافات في الرأي خلال الفترة الماضية بين مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط بالنادي حول الصفقات الصيفية.

شبانة: "إختلافات الرأي" بين لجنة التخطيط وكولر تطفو على ساحة الانتقالات الصيفية

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر متمسك بالتعاقد مع البوركيني محمد كوناتيه فيما تتحفظ لجنة التخطيط على إسم اللاعب بسبب تراجع مستواه مؤخرا مفضلة عليه محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي الذي تم ترشيحه من قبل لجنة الاسكاوتنج بالنادي.

وضاف شبانة بأن لجنة التخطيط ترى إسم اللاعب المصري القطري يوسف أيمن جيد لترميم خط الدفاع فيما يرى كولر بأنه ليس في حاجة ماسة له ويمكن التعاقد معه على سبيل الإعارة لتجربته..

وأكمل شبانة بأن كولر يرحب بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ورفع إسم علي معلول من القائمة مؤقتا حتى عودته الإصابة وهو ما ترفضه اللجنة خاصة وأن معلول يحظى بدعم كبير من إدارة النادي.

