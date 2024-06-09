نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يتلقى عروضًا من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي ثنائي النادي الأهلي مروان عطية ومحمد الشناوي عروضا من أندية الدوري السعودي للإنتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شبانة: إغراءات سعودية لنجوم الأهلي

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن نادي الرائد السعودي مهتم بالتعاقد مع مروان عطية نجم وسط الأحمر.. فيما يرغب نادي القادسية السعودي والصاعد حديثا للدوري الممتاز في التعاقد مع محمد الشناوي قائد الأهلي.

وأضاف شبانة بأن نادي القادسية يغري الشناوي بأن الفريق يحظى برعاية خاصة وسيتم تدعيمه بلاعبين على أعلى مستوى تجعله قادرا على المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.