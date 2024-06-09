نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق.

اجتماع عاجل بين كولر ولجنة التخطيط

ومن المقرر أن يتواجد في الجلسة محمود الخطيب رئيس النادي، حيث يتم مناقشة تطورات مفاوضات الأهلي بخصوص الصفقات التي وافق المدير الفني على ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يتناقش المجلس مع كولر، حول موقف اللاعبين المعارين لأندية أخرى، بجانب رؤية المدرب للفترة المقبلة، والتطرق لملف الراحلين من النادي في ظل وصول عروض لأكثر من لاعب.

ويستعد الأهلي بقيادة كولر في الوقت الحالي لمواجهة فاركو، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.