نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يراوغ لابورتا بشأن تمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال نجم برشلونة، يحتفظ بقراره حول العرض المقدم إليه من أجل تمديد عقده.

دي يونج يتأخر في الرد على عرض التجديد

قدم نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، عرضًا إلى لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج لتمديد عقده.

ذكر الإعلامي لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية أن فرينكي دي يونج لم يرد على عرض التجديد الذي قدمه برشلونة حتى الآن.

وأشار إلى أنه دي يونج يريد الانتظار إلى الصيف المقبل عندما يتبقى على نهاية عقده عام واحد، حتى يضغط على النادي أكثر في موضوع التجديد أو بيعه لأن سعره سيصبح أقل.

ولفت لويس أيضًا إلى أن راتب دي يونج للموسمين القادمين يساوي 44 مليون يورو.