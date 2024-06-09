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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات المشروع القومي للمرأة ببورسعيد بمركز شباب السلام.

القومي لرياضة المرأة ببورسعيد يواصل تدريباته بمركز شباب السلام

و ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة للرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.

حيث يتم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الجماعية والفرديةوالعروض الرياضية ورياضة الكاراتية.

جاء ذلك تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة.

الجدير بالذكر أن مركز تدريب رياضة المرأة ضمن المشروعات القومية التي يديرها عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية،وتنال اهتماما بالغا من غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، تحت اشراف حكمت فريد

منسق المشروع وك / سماح عادل مدربة المشروع

