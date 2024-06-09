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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مشروع المراكز الرياضيه بمركز تدريب المشروع القومى لرياضة الرواد بمركز شباب السلام.

المشروع القومي لرياضة الرواد يواصل نشاطه بمركز شباب السلام

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال جعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن مركز رياضة الرواد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتور عمرو حداد، ومتابعة الدكتورة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف حكمت فريد

منسق المشروع ومدربى المشروع أحمد حسن

وعمرو الزيات.