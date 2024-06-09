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أحمد جودة - القاهرة - كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025

موعد انطلاق الموسم الجديد من الليجا

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال تيباس: "سيبدأ الموسم الجديد من الليجا أيام 16 و17 و18 أغسطس. ستكون الجولة الأولى في عطلة نهاية ذلك الأسبوع".

وأشارت الصحيفة إلى أن تيباس لم يحدد بعد ما إذا كانت المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ستقام يوم الجمعة 16 أو السبت 17 أغسطس.

وأضاف تيباس: "خلال 10 أيام سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل الجدول، حيث سيتم إجراء القرعة لمعرفة من سيبدأ على ملعبه ومن سيلعب خارج دياره، وسننظم التواريخ في أسرع وقت ممكن".

كما أوضحت صحيفة "ماركا" أنه من المتوقع أن تقام مباريات الجولات الأولى في توقيت متأخر، في محاولة لتخفيف أثر الحرارة المتوقعة في إسبانيا خلال تلك الفترة.