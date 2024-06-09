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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا هامًا في مقر النادي بالجزيرة، في الخامسة مساء غدًا الإثنين، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالنادي.

الخطيب يعقد اجتماعا هاما مع مارسيل كولر

ويأتي اجتماع مجلس الأهلي، من أجل الحديث عن بعض الملفات أبرزها تطورات استاد الأهلي الذي تم توقيع عقود إنشائه الثلاثاء الماضي في حفل كبير بفرع النادي بالشيخ زايد.

وكان حفل تدشين مشروع القرن للنادي الأهلي، شهد احتفالية كبرى بعد الانتهاء من المراسم الرسمية للحفل، والتي ألقى خلالها الحضور كلمات، أكدت أهمية الحدث التاريخي ورؤيته التي تواكب رؤية الدولة المصرية في البناء.

ويستعد الأهلي بقيادة كولر في الوقت الحالي لمواجهة فاركو، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر له مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.

