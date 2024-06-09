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أحمد جودة - القاهرة - كشف دافيد تريزيجيه، مهاجم يوفنتوس السابق، عن توقعاته لبطل كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة في ألمانيا.

تريزيجيه يتوقع بطل يورو 2024

وفي تصريحات لصحيفة "آلماتينو" الإيطالية، قال تريزيجيه: "فرنسا هي المرشحة للفوز باللقب، ولا يمكن إخفاء ذلك".

وأضاف: "لديهم أفضل اللاعبين، والعديد من نجومهم يلعبون في الأندية الكبرى. كما أنني أؤمن كثيرًا بالأكاديمية الفرنسية التي تظل موردًا مهمًا للكرة الدولية، وهناك العديد من اللاعبين الشباب الذين تستثمر فيهم الفرق الكبرى".

وأشار تريزيجيه إلى إيطاليا قائلًا: "بحكم التاريخ والتقاليد، ستحاول إيطاليا الفوز، وقد يصلون إلى المربع الذهبي".

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان بطل يورو 2000، حيث قاد فرنسا للفوز باللقب بعدما أحرز الهدف الذهبي في شباك إيطاليا بالمباراة النهائية.