نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأعلى أجرًا في التاريخ.. مانشستر سيتي يقرر تجديد عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي مانشستر سيتي، تجديد عقد أحد أبرز نجومه وذلك خلال الفترة الصيفية الحالية، ليواصل مسيرته بقميص الفريق الإنجليزي.

مانشستر سيتي سيجدد عقد فودين

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نادي مانشستر سيتي سيجدد عقد فيل فودين مع زيادة في الراتب.

ويرغب مانشستر سيتي في أن يتساوى راتب فيل فودين مع إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين.

وسيصبح فيل فودين، بعد عقده الجديد، هو اللاعب البريطاني الأعلى أجرًا في التاريخ.