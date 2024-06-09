نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد قميص منتخب مصر أمام غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني الذي عقد اليوم، الأحد، والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء غدٍ - بتوقيت القاهرة - عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

منتخب مصر بالقميص الأبيض أمام غينيا بيساو

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح إداري المنتخب، وعبد الله سيد مسئول المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.