الرياضة

المصري يواجهه النصر الليبي وديا استعدادا للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مباراة ودية غدا الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية ضد فريق نادي النصر الليبي وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالدوري الممتاز.

المصري يواجهه النصر الليبي وديا استعدادا للزمالك..غدا

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق الزمالك في السابعة مساء يوم الأثنين المقبل الموافق السابع عشر من يونيو الجاري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري العام.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بعدما خاض 24 مباراة حيث فاز الفريق البورسعيدي في 11 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات   وخسر 7 مباريات وسجل لاعبو المصري 24 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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