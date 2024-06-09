نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. الصن: يونايتد يستهدف ضم جاراد برانثويت وسكاي سبورت: مانشستر سيتي يرفض التفريط في ألفاريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 9-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

عرض نيوكاسل على بيرنلي 16 مليون جنيه إسترليني مقابل حارس المرمى الإنجليزي جيمس ترافورد البالغ من العمر 21 عامًا، لكن كلاريت يريد 20 مليون جنيه إسترليني. (ديلي ميل)

يتوقع مانشستر يونايتد إتمام صفقة مدافع إيفرتون جاراد برانثويت، 21 عامًا، قبل 30 يونيو بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 (ليفربول إيكو).

من المقرر أن يقدم الشياطين الحمر عرضًا ثانيًا للاعب خط وسط بنفيكا جواو نيفيز، 19 عامًا، بعد أن فشل في عرض افتتاحي بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني (بولا البرتغالية)

مانشستر سيتي يرفض التفريط في ألفاريز

يريد مانشستر سيتي الاحتفاظ بالمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز ولن يقبل أي عروض إعارة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا. (سكاي)

تم ربط أتلتيكو مدريد بألفاريز لكن رئيس النادي إنريكي سيريزو قال إنه لا يعتقد أن المهاجم سيغادر ملعب الاتحاد. (الصن)

من المقرر أن يعرض مانشستر سيتي على فيل فودين عقدًا جديدًا وسيجعل لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا، اللاعب البريطاني الأعلى أجرًا على الإطلاق. (الصن)

أجرى ليستر سيتي اتصالات مع مدرب برايتون وتشيلسي السابق جراهام بوتر بشأن المنصب الإداري الشاغر. (تلجراف)

يمكن أن يقدم يوفنتوس لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني، 25 عامًا، في صفقة تبادلية مع أستون فيلا مقابل لاعب خط الوسط البرازيلي دوجلاس لويز البالغ من العمر 26 عامًا. (كالتشيو ميركاتو)

مهاجم بورنموث الإنجليزي دومينيك سولانكي، 26 عامًا، متاح مقابل 65 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف وأرسنال هو أحد الأندية المهتمة. (اكسبريس)

دخل بايرن ميونخ في نهج جديد مع فولهام من أجل ضم لاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا. (الصن)