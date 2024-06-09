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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الكابتن أحمد سامي النجار (سام نجار)، مدرب فريق نادي بيراميدز، للالتحاق بدورة التدريب لرخصة الاتحاد الأوروبي UEFA A مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

مدرب بيراميدز يستعد للالتحاق برخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA A

وتعد الرخصة UEFA A أعلى رخصة تدريب فى أوروبا والعالم وكذلك الرخصة UEFA Pro.

وبدأ مدرب بيراميدز فى التأهيل التدريبي الخاص به مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بعدما تم قبوله فى الدراسات التدريبية المختلفة منذ ما يقارب خمس سنوات، وكان أعفي من الانتظار لمدد زمنية معينة بين الرخص المختلفة التي درسها وحصل عليها لتميزه فى الدراسة ونتائجه المشرفة فى الاختبارات العملية والتقييم العام.

ونجح الكابتن أحمد سامي النجار في الحصول على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA B منذ فترة، بعد اجتيازه لدورة التدريب والاختبارات العملية بنجاح مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم والتي جرت في العاصمة الاسكتلندية إدنبره على مدار ٨ أشهر.

وبحصول سام النجار على رخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA B، أصبح مدربا مؤهلا للعمل فى الأجهزة الفنية للفريق الأول مع الأندية الأوروبية على أعلى المستويات طبقا للمعايير الأوروبية.

يذكر أنه في وقت سابق اجتاز النجار بنجاح ٩ دراسات أخرى فى جوانب مختلفة فى تدريب كرة القدم مع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم خلال الفترات الماضية وكان من ضمنها الرخصة UEFA C منذ فترة كذلك.