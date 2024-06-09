نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. اجتماع عاجل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي ونجم برشلونة يراوغ بشأن تمديد عقده في المقال التالي

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ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 9- 6- 2024 في السطور التالية:

اجتماع عاجل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلي



تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الثالثة عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالفريق.

ومن المقرر أن يتواجد في الجلسة محمود الخطيب رئيس النادي، حيث يتم مناقشة تطورات مفاوضات الأهلي بخصوص الصفقات التي وافق المدير الفني على ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يتناقش المجلس مع كولر، حول موقف اللاعبين المعارين لأندية أخرى، بجانب رؤية المدرب للفترة المقبلة، والتطرق لملف الراحلين من النادي في ظل وصول عروض لأكثر من لاعب.

نجم برشلونة يراوغ بشأن تمديد عقده



لا يزال نجم برشلونة، يحتفظ بقراره حول العرض المقدم إليه من أجل تمديد عقده.

قدم نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، عرضًا إلى لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج لتمديد عقده.

ذكر الإعلامي لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية أن فرينكي دي يونج لم يرد على عرض التجديد الذي قدمه برشلونة حتى الآن.

وأشار إلى أنه دي يونج يريد الانتظار إلى الصيف المقبل عندما يتبقى على نهاية عقده عام واحد، حتى يضغط على النادي أكثر في موضوع التجديد أو بيعه لأن سعره سيصبح أقل.



ثنائي الأهلي يتلقى عروضًا من الدوري السعودي



كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي ثنائي النادي الأهلي مروان عطية ومحمد الشناوي عروضا من أندية الدوري السعودي للإنتقال إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن نادي الرائد السعودي مهتم بالتعاقد مع مروان عطية نجم وسط الأحمر.. فيما يرغب نادي القادسية السعودي والصاعد حديثا للدوري الممتاز في التعاقد مع محمد الشناوي قائد الأهلي.

وأضاف شبانة بأن نادي القادسية يغري الشناوي بأن الفريق يحظى برعاية خاصة وسيتم تدعيمه بلاعبين على أعلى مستوى تجعله قادرا على المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.