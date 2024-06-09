نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا بيساو عن قرار بعدم إقامة المؤتمر الصحفي المقرر قبل المباراة التي ستقام في السابعة من مساء الغد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي بناءً على تعليمات منسق المباراة، الذي أبلغ الجانب المصري بذلك خلال الاجتماع الفني.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا بيساو

خلال الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم، تقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

في المقابل، سيرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني ممثلين عن المنتخب المصري، وهم وليد بدر المدير الإداري للمنتخب، ومينا سامح الإداري، وعبد الله سيد مسؤول المهمات.