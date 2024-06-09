موراتا يدخل السجل الذهبي لـ إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى ألفارو موراتا صيامه التهديفي بعدما هز شباك إيرلندا الشمالية في مباراة ودية أمس السبت، انتهت لصالح إسبانيا 5-1 لتختتم استعداداتها لخوض بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويعد هدف موراتا هو الـ35 له بقميص "لاروخا" في 73 مباراة، ليصبح رابع الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده الإسباني، بالتساوي مع ديفيد سيلفا.

وكان موراتا قد سجل هدفًا وحيدًا في 13 مباراة له مع فريقه أتلتيكو مدريد منذ 9 مارس الماضي.

موراتا يدخل السجل الذهبي لـ "لاروخا"



بينما فشل مع منتخب إسبانيا في هز الشباك طوال خمس مباريات متتالية.

وفشل اللاعب صاحب الـ31 عامًا في التسجيل منذ 12 أكتوبر 2023 حينما هز شباك إسكتلندا، وبعدها فشل في التسجيل أمام كل من جورجيا وكولومبيا والبرازيل وأندورا.

وينفرد دافيد فيا بصدارة الهدافين التاريخيين لإسبانيا (59 هدفًا)، يليه راؤول غونزاليس (44) ثم فرناندو توريس (38).